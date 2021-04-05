中國一些科技巨頭在國內正面臨大陸監管部門更嚴格的限制，在國際一些重要市場也遇到越來越大的壓力，內外交困之下，這些網路巨擘們目前正在轉戰新加坡以擴展亞太地區業務。新加坡也因此出現大量的科技人才需求，除在學校內加速培養之外，還打算向海外廣招人才。

據《法新社》報導，大陸網路通訊和遊戲業務巨擘騰訊公正在新加坡設立亞洲總部，抖音的母公司字節跳動也已在新加坡設立地區總部，正在招兵買馬，電商巨頭阿里巴巴也在新加坡投資地產並招收人才。這些公司的強大業務平台正受到大陸監管部門有關反壟斷法的限制，開始將擴展業務的目標轉向蒸蒸日上的東南亞地區市場。

報導說，在此之前，大陸官方宣佈對數家大型科技公司施以重罰，甚至威脅要強迫他們將公司業務進行分割。這些科技公司面臨的還有從美國川普政府以來即實施的制裁與限制措施，他們在其他西方國家與印度也都遇到類似的問題。

作為一個國際金融中心，新加坡保持了與北京和與西方國家的良好關係，被這些中國科技巨擘視為能夠擴展業務又不至於傷害關係的安全之地。加上大量中國資金的流入會受到新加坡的歡迎，因為該國短期內受到新冠疫情打擊，長期來說也試圖將自己打造成一個科技中心。

新加坡大學商學院教授陳國立表示，在目前的地緣政治不確定性氣氛中，新加坡被認為是一個立場中立的國家。觀察家們認為，其他因素可能更重要，例如過去的強大競爭對手香港出現長期動盪，未來情況並不看好，使它的吸引力大幅減弱。

報導說，美國科技巨頭臉書、谷歌和推特也在都這裡設立了重要的業務中心。分析師說，通過建立自己在新加坡的業務，科技巨頭可以分散風險，以防在中國與西方的摩擦加劇時受波及。如果陸企必須將其全球業務與中國業務分開，則它們需要另立爐灶，新加坡可能成為其國際業務運作的樞紐。

不過，報導指出，新加坡人只有570萬，科技公司大量的需求來得太快，新加坡政府開始積極向海外延攬人才，同時在學校內廣開科技相關課程以加速人才培養。

(中時新聞網)