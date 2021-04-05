台鐵太魯閣號408車次，2日發生重大死傷事故，疑似因為停在邊坡的工程車未拉手煞車釀禍，成為台鐵歷年最嚴重意外，肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥，被拍到意外當下站在山坡上的身影，其中一張照片，李旁邊站著一名腰綁羽絨外套男，身分被瘋狂亂傳，這名男子也出面澄清。

台鐵太魯閣號撞上滑落工程車，釀成50死慘劇。工地主任至今仍謊話連連，引爆家屬不滿，一名坐在第一車的乘客在逃生時，意外拍下工地負責人李義祥與另一名男子站在邊坡上觀看，引發民眾懷疑身分是否為工地的人，台鐵將畫面交由多個工程單位指認，均獲得「不認識」的回覆。

而這名腰間綁羽絨外套男子，身分終於確認，並非工地工人，而是當天搭乘太魯閣號408車次的乘客，男子主動接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，事故發生當天與家人一同搭太魯閣號、第二車廂，從台北要前往台東，列車遭工程車撞上時，躲過衝擊受到輕傷，想查看其他旅客狀況，才會爬上山坡。

其中還有另一名葉姓乘客，被誤認是李義祥的員工，葉男也拿出車票證明，澄清自己是第一節車廂的乘客，意外發生後脫困爬上斜坡，剛好被同是太魯閣號的乘客拍下。

(中時新聞網)