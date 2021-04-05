高雄吳姓男子遭控在「仁武阿鴻」的臉書直播影片留言區標記黃姓男子並寫下「呵呵英粉都是低能兒」等文字，黃男不滿遭辱罵憤而提告，並稱他為此心靈受創，導致無法順利通過先前報名的證照考試，向吳男索賠5萬元，高雄地院認為，吳男言論確實讓黃男受到影響，但不至於影響考試結果，只需賠黃男3000元精神慰撫金。

判決指出，吳男2019年7月18日於知名挺韓大將「仁武阿鴻」臉書開直播時，以「吳自由」的帳號，在留言區標記黃男並寫下「呵呵英粉都是低能兒」，引發黃男不滿，向法院提告吳男工染侮辱罪。

黃男指出，吳男在網路上的標註、留言行為不僅造成他被家人及友人恥笑，更導致他未能通過報名費高達4000元的電腦數位控制乙級考試，讓黃男身心因而受挫，除了要求吳男支付原先損失的4000元報名費，再額外向吳男提出5萬元的民事求償。

法院審理時，吳男坦承自己有在留言區標記黃男並且寫下「呵呵英粉都是低能兒」的相關文字，願意承擔損害賠償的責任，但認為自己的留言跟黃男未通過證照考試並無因果關係，覺得黃男提出的求償金額過高。

高雄地院法官認為，吳男標記及留言的行為，明顯是對黃男辱罵低能兒，因此依公然侮辱罪，判處吳男3000元罰金，而黃男向無男求償5萬元部分，高雄鳳山簡易庭審理時認為，吳男雖然有留言恥笑黃男，但即使留言內容造成黃身心受創，應不至於影響考試結果，不能作為精神慰撫金的依據，且考量黃男是大學畢業，現職為電腦工程師，吳男則從事勞工一職，最後判吳男只需賠償黃男3000元精神慰撫金。

(中時 )