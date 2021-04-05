俄國國防工業人士證實，代號為「雪松」(Kedr)的新式洲際彈道飛彈研發工作已在前期預備階段，只要資金到位，2023年起，就會正式開展雪松洲際飛彈的研發工作。

俄羅斯官方新聞社塔斯社(Tass)的報導，3月1日時，俄國航太業界的消息來源稱，俄羅斯國防公司已經啟動了新一代「雪松飛彈」（Kedr ICBM）的籌備研發，這位消息人士說，「雪松」採用固體燃料推進，可以機動部署，發射前的準備也相當快速。

如果研發順利，「雪松」將在2030年代，替換現役的亞爾斯系統(RS-24 ,Yars,北約代號：SS-29 )。

現在俄國的主要洲際飛彈包括RS-24 、SS-27（白楊M，俄國名為RT-2PM2），與潛射彈道飛彈「布拉瓦」（Bulava ,SS-NX-32），這3型飛彈的直徑都為2公尺，因此雪松應該也是直徑2公尺，可適用同一類的發射筒。預計飛彈的長度為22.5公尺，將配備較新的重返飛行器（RV）設計，應具有在太空和大氣層高空的機動調整。

(中時新聞網)