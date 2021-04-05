美國陸軍表示，微軟已經贏得了一份合約，以建造比定制的HoloLens增強實境耳機更多功能的裝備。微軟發言人表示，超過12萬副頭戴式耳機的合約在十年內價值可能高達218.8億美元。

宣布消息後，微軟股價上漲。在周三交易日結束時，該股上漲1.7％，至每股235.77美元。

該交易表明，微軟可以從經過多年研究的未來產品中獲得可觀的收入，而不僅僅是操作系統和生產力軟體等核心領域。

在此之前，微軟獲得了一份價值4.8億美元的合約，將在2018年為陸軍提供集成視覺增強系統（IVAS）的原型。新合約將涉及提供生產版本。

向軍隊提供矽谷製造的技術並非沒有異議。幾乎每當微軟、谷歌和其他公司爭奪軍事合約時，這些公司的員工都對這一舉動表示抗議，他們表明永遠不會同意創造可能用於致命手段的產品。

微軟去年贏得了與國防部簽訂的雲託管合約，該合約也被員工抗議。此後，一些員工呼籲微軟取消其HoloLens合約。但是微軟執行長薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）堅決拒絕屈服，他為合約辯護說：「我們做出了一項原則性決定，即我們不會從民主制國家選舉產生的機構中保留技術，以保護我們享有的自由。」

(中時新聞網)