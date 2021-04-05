「職入心田」焦點儀式，由來自各領域的貴賓代表手持澆水器灌溉心中的良心福田，如同農夫灌溉田地般，讓良心種子深植每個人的心中。

手比良心手勢，呼籲全民一起良心灌溉，有你有我，希望未來

今年4月5日是第二屆聯合國「國際良心日」，聯合國／NGO世界公民總會等民間團體，舉辦響應聯合國國際良心日論壇，並以天燈祈福儀式為太魯閣號事件默禱，願生者安心，逝者安息，期盼人人將願力化為行動力，為打造平安、健康、祥和的世界而努力。

焦點儀式「職入心田」的啟動，為整場活動帶來高潮，代表各行各業的來賓手持澆水器灌溉心中的良心福田，如同農夫灌溉田地般，讓良心種子深植每個人的心中。現場也引導全場來賓進行1分鐘祈福與點亮天燈，為社會注入更多向好向善的動力。

聯合國／NGO世界公民總會副主席暨太極門掌門人洪道子博士致詞中提到，面對緊張、焦慮和抑鬱的環境氛圍，人類要如何恢復往日的平靜與安定？最好的良方就是實踐良心、愛與人權。並鼓勵大家，在忙、茫、盲的生活裡，請每天安靜自己片刻，讓覺醒的良心時刻相伴，指引你行善止惡。

中國宗教徒協會理事長明光法師為日前太魯閣408號事件祝禱，也提醒大家從這個事件一定要深切認真地反省，知錯、認錯、勇改錯，知恩、報恩、常感恩，知苦、吃苦、最甘苦，知道、悟道、行大道。

前內政部長李鴻源透過影片談到，大家都忙著去尋找最新的科技，希望延緩氣候變遷的影響，可是都忽略了最重要的關鍵；解決問題關鍵不在科技而在良心，良心必須要談到人跟萬物的關係、人跟地球的關係、人跟宇宙的關係，把良心找回來，就知道如何來約束自己，然後找到生存的答案。

時報文化出版企業公司董事長趙政岷以「善良，是我們為自己留下的路標！」小故事發表談話強調，勿以善小而不為，良心要講紀律及要有勇氣路見不平，用生命影響生命，用善心善意善行得到善意善果。

「良心時代運動宣言」連署http：／／www.aneoc.org／zh／endorse-2in1，說良心話，做良心事，期許世界公民發揮善的影響力，喚起正向能量來穩定動盪不安的世界。

(中時 )