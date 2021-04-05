台鐵408車次太魯閣號2日發生出軌事故，造成50人不幸罹難，是半世紀以來最嚴重的列車事故，罪魁禍首指向工程車駕駛兼工地主任李義祥。「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」在臉書揭露李男黑歷史，不僅曾用「小畫家」變造橋墩施工照片，還涉入多起弊案，可說是劣跡斑斑，然而他卻能繼續取得政府標案，令外界相當質疑。有網友看完直呼「這千絲萬縷的金權結構夠讓黑金拍續集了」。

「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」在臉書粉專PO出李義祥4大黑歷史：

1. 李義祥與義程營造

李義祥不是一般工人，而是「義祥工業社」與「義程營造有限公司」的負責人。李義祥名下的公司，在過去數年，取得大量的政府標案，已遭許多網友挖出。

李義祥的義程營造，在2015年承包「花蓮縣萬榮鄉西寶大橋整建工程」，竟然用「小畫家」變造橋墩施工照片，遭以《貪污治罪條例》起訴；不過，花蓮地方法院則以「行使業務登載不實文書罪」，處「有期徒刑陸月」（臺灣花蓮地方法院 106 年訴字第126號刑事判決）。（這個案子目前仍繫屬在法院。今年2年，臺灣高等法院花蓮分院109年上更一字第 18 號刑事判決，維持原審判決結果）。

2. 李義祥與東新營造

除了李義祥，值得關注的是「東新營造有限公司」，也就是此次釀災的「鐵路行車安全改善六年計畫-北回線K 51+ 170～500山側邊坡防護設施工程」（金額1億2480萬）的得標廠商。 由於台鐵本標案的金額高，需要甲級執照，而「義程」只有乙級執照；因此「李義祥」等人集資用具有甲級執照的「東新營造」的牌，取得標案。

東新營造名義上的負責人，是股東之一「黃平和」。實際上，「李義祥」也是幕後股東。原本的大股東與董事「楊金郎」，則釋出股份，在2020年初卸下董事。不過，此工程還是由「李義祥」與「楊金郎」實際執行；由「李義祥」擔任「工地主任」，由「楊金郎」擔任「專任工程人員」。

3. 李義祥與楊金郎

除了李義祥過去涉入多起弊案，曾遭判刑之外；「楊金郎」則是「逢聖土木包工業」（名義負責人為楊林珠）的真正負責人。逢聖土木先前曾經涉入借牌參與圍標之弊案（參臺灣高等法院花蓮分院 100 年上更(二)字第13號刑事判決）。

攤開通往的紀錄，「李義祥」與「楊金郎」涉及「造假」與「圍標」的弊案，劣跡斑斑。到底如何還能不斷取得大量的政府工程標案，實在令人難以理解。

4. 東新營造的違法與臺鐵的放水

李義祥身為義程營造的負責人，依法不得兼任其他營造業的工地主任。 但是，李義祥這群人在用東新的牌取得標案後，臺鐵竟然睜著眼睛放行讓李義祥擔任「東新營造」這個標案的工地主任。李義祥承包大量台鐵工程，與台鐵相關權責人員十分熟識，不可能不知道李義祥的身份背景。如此明顯的違法，恐怕不是疏失可以解釋。

網友看完後表示，「這千絲萬縷的金權結構夠讓黑金拍續集了」。

劣跡斑斑的廠商 如何取得大量政府標案？ 0402太魯閣號事故，全國哀慟。 確切的肇事原因與責任歸屬，當然必須徹查到底，才能給所有受害的家庭，一個基本公道。 目前疑似最主要的釀禍者，係工程車駕駛李義祥。... 由台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會發佈於 2021年4月4日 星期日

(中時新聞網)