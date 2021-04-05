「富錦樹台菜香檳大直店」全店以寬敞明亮的空間搭配優雅的花藝裝置頗為新潮。（富錦樹台菜香檳提供）

富錦樹集團創辦人吳羽傑。（富錦樹台菜香檳提供）

「富錦樹台菜香檳大直店」新任行政主廚黃旅毅。（富錦樹台菜香檳提供）

富錦樹台菜香檳開幕活動，凡於4月6日至18日來店消費即可以8888元購買「四海為富豪華海鮮拼盤」。（富錦樹台菜香檳提供）

近期台北市多家新餐廳開幕，菜式新舊並陳引人垂涎。「富錦樹台菜香檳大直店」將進駐「春大直Chun Place」購物商場，於明（6日）正式開幕，主打經典台菜料理搭配法式飲食節奏，菜式傳統創新兼具，為歡慶新店開幕有2款限店新菜外，開幕期間推出限量「四海為富豪華海鮮拼盤」。

去年受疫情影響餐飲業大受影響，富錦樹台菜香檳將開幕，富錦樹集團創辦人吳羽傑對於插旗大直美食一級戰區的想法穩健，「台菜不太容易做，主廚的功力很影響菜色，但去年進軍日本讓團隊建立了完整的SOP，所以就萌生展店的想法」。

富錦樹集團跨出民生社區，頗具強烈企圖心，吳羽傑說：「春大直也主動跟我們接觸，整個環境的氛圍與富錦樹的理念十分相近，且大直這個地方米其林密度高但台菜餐廳特別少，所以我們因此選擇將台菜帶入大直。」他表示，「鎖定的客群為25至45歲左右，以及附近的家庭客與居住飯店的商務客」。

富錦樹台菜香檳強調在慢食中享用美味，於每道傳統台菜中增添創意，行政主廚黃旅毅表示：「有幾道招牌菜不只國人喜歡也深受國外客的歡迎，像是松花蒼蠅頭，我們將皮蛋加入其中增添口感，讓整體吃起來更加豐富有層次；另外像寶島米粉，我們特別選用台南較常見的細米粉，且濕潤度十足，加上多樣扎實的配料，讓整體吃起來是非常過癮的。」

黃旅毅說明，新店限定菜色上主要希望將傳統中菜功底加入西式底蘊，台灣的飲食文化多元，更將許多菜系的菜色內化為熟悉的台灣味，「秉持這樣的基底，我們將許多大家熟悉的中菜加入更多創新的巧思，讓大家能夠有耳目一新的飲食體驗」。

「鮮蟹海鮮麻油雞米糕」自製米糕採用自製的黃金比例去蒸煮，更加入手剝蟹肉並豪邁淋上蟹黃，最後更鋪滿麻油三杯雞腿及軟絲，讓傳統中式米糕料理能品出海陸雙料的豐富口感；「酸菜白肉鍋」採用熬煮24小時的蔬菜高湯，再加入五花肉、金華火腿，堆疊蒸煮5小時而成，味覺上食材的鮮味與酸菜的酸味更是對味。

此外，還攜手知名酒吧「Bar Weekend」合作2款聯名調酒，開幕活動於指定期間內用餐至店內打卡，更可獲得熱門招牌菜「樹子水蓮」乙份。

(中時 )