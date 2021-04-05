味全龍隊4日做出球員異動，將棄打從投的劉家愷升上一軍，過去曾數次幻想過的一軍機會終於成真，「真的完全沒想過會首度以投手身分來到一軍。」

劉家愷是現任樂天桃猿二軍總教練劉榮華的兒子，他在2016年選秀會以外野手身分被義大犀牛選中，但在球隊外野人才濟濟的情況下並未有出色成績，2018年底遭富邦悍將釋出。

2019年改披龍袍後，劉家愷在總教練葉君璋建議下棄打從投，去年二軍出賽48場，以9勝1負14中繼拿下二軍勝投王，昨天在球隊投手戰力吃緊的情況下升上一軍。

劉家愷表示，自己是在前天晚上被通知要上一軍，他坦言從未想過能夠以投手身分來到一軍舞台，「當時轉投手時，變化球跟直球控制力都沒那麼好，有點像是投給打者打。」後來在羅嘉仁、廖任磊、廖文揚等具有豐富經驗的學長提點下，更了解什麼時候要與打者對決，「這是我這一年最大的成長。」

過去曾以野手身分登上一軍舞台，劉家愷認為這些都是他轉換投手後的養分，「我的個性比較喜歡掌握，學生時期自己也滿喜歡當投手的，也因為打過職業打者，所以知道打者的心態，這對我來說是滿大的幫助。」

今天龍隊回到天母主場出賽，這也是劉家愷首度看到整建完成後的球場，他笑說自己剛踏進球場時差點迷路，「我連重訓室、廁所、休息室都不知道在哪裡，還先叫林子昱帶我去走一走，他是我們現在的本土勝投王。」

(中時 )