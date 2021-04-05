隨著去年疫情爆發後，各國為了救市大釋活水，台股跟上這波資金行情，一路從回測8600多點，來到近期1萬6,500點關卡，這也吸引大批新手散戶入場，為的就是在低利率環境讓資產更保值，先前集保數據顯示，金融股去（2020）年最受20-29歲股民青睞，甚至元大高股息ETF（0056）也入列，引發熱烈討論，甚至有網友稱這名單像是50歲持股。

臺灣集中保管結算所先前發布一份新聞稿，指出2020年20-29歲股民持股(千股以上)前20名排行榜中，金融股囊括10個席次，排行第1名為每年配股配息的玉山金，平均每百人就有8人持有；第2名持有人數最多的元大高股息ETF（0056）同樣將近8%占比。

臺灣集中保管結算所指出，近年「存股」成為國民運動，尤其年輕人較早接觸投資理財知識，但礙於手邊資金有限，此時相對低價、殖利率高的金融股與ETF，就成為投資首選，而這種現象在去年更為普遍。

新聞稿提到，金融股排名大幅躍進，包含中信金、兆豐金與第一金，分別佔據4、5、6名，都是配股配息相當大方的公司；其餘進榜的金融股，還有合庫金，以及10名之後的台新金、華南金、開發金、臺企銀、國泰金，顯示金融股深受台灣存股族喜愛。

持股前10名除了金融股之外，還有最具代表性的定存股中鋼，瓶概股之一的鴻海、面板雙虎之一的群創(友達排在第20名)，以及去年股價翻漲好幾倍的晶圓二哥聯電，同樣擠進名單。

根據券商線上公開的報酬率計算專區來看，若每個月投入5000元定期定額買進，從2018年4月算起至今3年時間，玉山金報酬率達23.86%，中信金報酬率達14.34%，兆豐金報酬率達20.50%，第一金報酬率達13.54%；合庫金報酬率達19.95%。從以上表現來看，報酬率大多落在20%區間。

但同樣是進入排行的鴻海、聯電、群創等電子相關類股，報酬率分別為57.66%、229.97%、136.51%。從這段期間台股上漲約53%表現來看，電子股表現超過大盤，甚至遠超金融股表現，顯示這段期間成長股表現主要引領大盤走勢。

甚至從存股族追求的高股息ETF，元大高股息ETF報酬率為39.31%，追蹤台股大盤的元大台灣50ETF報酬率為61.88%，其中3大成分股包括台積電、鴻海以及聯發科的報酬率分別為115.51%、57.57%、178.66%。

與2011年相比，金融股從原本最愛20名有7檔，2020年躍升至前20名就有一半金融股，金融股股價漲幅雖不如成長股劇烈，但也顯示存股族投資理財追求穩定的條件。

※溫馨提醒：投資一定有風險，請投資人謹慎評估

(中時新聞網)