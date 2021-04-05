水情吃緊，經濟部宣布台中、苗栗自4月6日起採自來水「供五停二」限水措施，台中地區餐飲業者因應限水，不是內用改採免洗餐具，或停水日改供「節水菜單」，不少業者直接將公休日改為停水的第二天，以免無水可用，無法營業。

除了工業用水，餐飲業者洗菜、備料、清洗餐具都需要用水，一家手搖飲店單日用水量達8噸，火鍋店一日用水量也有10噸，因應即將實施的供五停二限水措施，很多業者是加買水塔儲水，或連絡水車送水。

「TEATOP 第一味」針對珍珠飲品改採熟成隔水加熱的方式備料，如此一來一間店每日平均用水從5萬cc，降至只需200cc，換算下來每月就可節省多達250倍的水量；另，各分店也在停水日改採外叫冰塊，以節省製冰會耗去的用水量。

而珍珠奶茶創始店「春水堂」如分店遇停水，則改採節水菜單，縮減供應的品項，且內用也改採免洗餐具；歐客佬精品咖啡太原店則公告每周二、三（供五停二停水日）內用改採外帶杯供應，二樓洗手間暫不開放等措施。

不少原本在周日公休的美髮業者，已公告限水期間公休日改為停水的第二天；而位於台中第二市場的人氣排隊名店「楊媽媽立食」原本配合其他市場攤販周一公休，本周起則將原同一公休日調整到周三公休，也選在停水第二天暫停營業。

(中時 )