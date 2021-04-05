台鐵太魯閣列車事故造成5人死亡、200人輕重傷的悲劇，不但受害人親友、醫護及搶救人員，連民眾也受大量媒體報導及社會氛圍影響，都可能成為潛在的創傷壓力症候群。國立暨南國際大學社工系教授吳書昀5日提醒民眾，多加關心相關當事人身心狀況，若出現心情低落、焦慮不安等情形，建議適時尋求醫療治療。

吳書昀指出，發生重大災難時，不同受眾所產生創傷反應不同，處置方式也不同。親歷災難的乘客、傷亡者親友及救援醫療人員等人，承受到最直接的創傷，建議透過精神科、諮商師等專業醫療協助，並由社工人員長期的關懷輔助；至於一般民眾也可能因此災難而引發創傷記憶，或因媒體大量持續報導及社會議論不斷延燒，而產生心情焦慮不安及低落狀況。

吳書昀提醒民眾，在重大災難事件發生後，若發現親友情緒異常、反應程度強烈，若評估還不需要用到專業醫療或社工輔導程度，也要多加以關心，協助他們度過難關。

吳書昀分析，有些人會利用宗教儀式寄託身心靈，有些人可能透過運動、音樂或接近大自然等方式，調整平復身心，對於創傷壓力症候群者，不必強迫他們說出創傷的經歷，但要加強關心強度，提醒他們進食、生活自我照顧，協助他們恢復日常生活。但若長期的陷入焦慮、悲傷，並影響生活及工作，就要進一步尋求專業醫療協助。

(中時 )