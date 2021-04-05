彰化139線大彰路去年已安裝2支固定測速桿，今年再加裝第3支，速限40公里，警方盼以密集式取締，降低超速違規與車禍事故發生率。（彰化縣警察局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣全縣已設置62處固定式測速及闖紅燈違規照相桿，今年再新增139縣道20K、152縣道16K等2處新設固定桿，日前加裝完成並通過驗收，清明連假結束後，6日起正式加入取締執法行列。

彰化縣警察局交通隊每年都會檢視交通安全需求，其中縣道139線大彰路彎道多、車輛超速易釀車禍事故，2018年已在21公里處，加裝固定式測速桿，速限50公里，卻未有效遏止超速、甚至傳出死傷車禍不斷。

為了改變139線「死亡彎道」罵名，去年10月彰化縣警局再針對19K至23K路段限速調降至40公里，今年更加碼於20K彎道處再增設1支固定式測速照相桿。

另外，彰化埤頭鄉彰152縣道溪林路去年3月底完成全線拓寬工程，通車後

雙向共有4個快車道，因道路寬敞筆直，為了避免車輛行經該路段時車速過快，縣警局也在16K處增設1支固定式測速桿，速限60公里。

交通隊長林世明說，目前全縣總計有64處測速桿，其中139線共有3處固定式測速照相機，以密集式取締超速違規，期能降低車禍事故發生率；設置地點均依規定公布於警政署及警察局官網，一般道路超速可處1200元至2400元罰鍰、闖紅燈部分處1800元至5400元罰鍰。

(中時 )