女星峮峮（吳函峮）原本是模特兒，目前是職棒球隊「中信兄弟」的啦啦隊成員之一，2017年一段在球場應援影片引起討論，讓她迅速走紅，更紅到日本，還登上日本青年漫畫雜誌《週刊YOUNG JUMP》，至今人氣不減；近期中職開打，峮峮在場邊抱著啦啦隊隊長吳小白兒子洋洋，洋洋的小手放她胸前意外掀起球迷暴動。

最近中華職棒開打，女星峮峮回歸啦啦隊工作，愚人節時Passion Sisters臉書粉絲專頁分享峮峮在場邊應援的照片，一張是峮峮抱著啦啦隊長吳小白的1歲多兒子洋洋，另一張是吉祥物小翔揹著峮峮的畫面，都能看到峮峮活力滿滿又可愛的模樣。

峮峮在場邊抱著啦啦隊隊長吳小白兒子洋洋，洋洋的小手放她胸前意外掀起球迷暴動。(圖/ 摘自Passion Sisters中信兄弟啦啦隊)

不過，有眼尖球迷注意到，峮峮抱著洋洋的照片中，洋洋自然地把手放在峮峮胸部上，一臉呆萌無辜的表情，引起球迷們熱烈討論，「突然想當小孩了」、「放開那隻手」、「活了40幾年才明白當初唸的成語『洋洋得意』是什麼意思」、「洋洋的手手放在哪」、「他只是個孩子啊！那麼艱難還是我來吧」。

有趣的是，洋洋爸爸吳小白也急忙在底下澄清，「我很確定不是我教他的」，讓其他網友都笑歪。

(中時新聞網)