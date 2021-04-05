何謂「國難」？就字面解釋即「國家的危難」，4月2日發生的「408車次太魯閣出軌事件」是國難嗎？百分之百的人禍，因政府官員上下交相賊所造成的人禍。

此次因工程車滑落造成50死200傷的「北迴線K51+170~500山側邊坡方全防護設施工程」由東新營造承包，再發包給資本額200萬元的義祥工業社，滑落的工程車卻屬義祥工業社負責人李義祥的另一間公司「義程營造」，而該公司近五年來承攬台鐵及公路總局17件標案，總金額逾億元。這項邊坡防護工程僅甲級營造廠才有資格投標，推測應是義程向東新借牌，雖說這是台灣營造文化的長年陋習，但看在義程負責人跟台鐵關係良好，尤其如台鐵或工程部門講究關係面上，即使如義程般前科累累，一大堆不良紀錄的無良廠商，台鐵也就睜一隻眼、閉一隻眼。

事故來由不會只是單一的，一定是很多層疏失堆疊起來的，先不說台鐵2016年至217年間共發生高達25件脫軌事件，光是今年至今才4個月已發生3次「施工與調車」有關的事故：1.列車跑過頭倒退嚕、2.斷軌44公分未通報、3.侯硐邊坡走山以及4.台東的道班工人被電力維修車撞上，造成2人當場身亡。在在說明當「安全第一」變成口號時，台鐵的組織文化已經爛到根了，人人都是「差不多先生」，長期不重視風險管理，承包商自然也就不把安全當一回事。2018年普悠瑪事故後，行政院針對台鐵進行總體檢，洋洋灑灑列出144項改革事項，最後行政院卻未核定，僅由交通部公告，這些改善事項也就不了了之，其中也包括了原訂2020年點就要完成的邊坡檢測系統。

軌道工程不是台鐵才有，但台鐵對於路線淨空、邊坡防護卻是三鐵中最鬆散的。台北捷運、高鐵對於入侵軌道、增設圍籬都有嚴格強制措施，而這次失事工地鄰近軌道合約卻缺乏明文規範，綜上兩述原因，不僅台鐵、施工廠商及設計監造單位要負完全責任外，連行政院、交通部都應追究責任。

交通部長的責任就是讓人民可以「快樂出門、平安返家」，「行的安全」就是交通部長林佳龍最應負的責任，畢竟這50條人命的殞落，不是任何人下台能彌補的。無論從哪方面看，此次408次太魯閣出軌事件就是百分之百的人禍，既然是人禍，就應有明確的究責對象，政府應比照新北市府在八仙塵爆中的手段，出面向法院聲請假扣押得標廠商、監造單位及承包商公司及負責人的財產，以防脫產；再者，脫軌事件從頭到尾都是交通部的權責，大家究責也是專注於交通部長林佳龍及行政院長蘇貞昌，為何捐款專戶卻要由衛福部來設立？

先前高雄氣爆善款未被專款用於指定用途上，事後款項流向卻不透明，根據監察院報告，其中部分款項用在出國推廣，其中有一半行程在光觀；這次人禍又向全國募款，而且由衛福部開立帳號，不知政府是想借用陳時中的高人氣來減少被罵的空間，還是陳時中明年選戰時「另有生涯規劃」，所以需要先出來蹭熱度？在全球疫情未趨緩、台灣還未取得數量足夠的有效疫苗前，建議陳部長還是專注於自己份內之事為佳。

做事隨便是台鐵共識、改革隨便是綠營共識，2018年普悠瑪出軌144項改革事項都尚未落實，現在又造成更嚴重地50人罹難，政府官員上下交相賊導致出的人禍卻要全民捐款買單，台灣人民何其無辜，良善的心被一次次的濫用，這一次，台灣人民應該堅定的告訴政府，天災由大家共同承擔、但是人禍請自行負責，台鐵出的包，台鐵賠，而且也絕對賠得起；捐款給政府，就是幫東新營造、聯合大地及李義祥買單，捐款給政府，就是再次讓台鐵得過且過，永遠不知改革。今天過了，還會有下一次的人禍產生。這50位的罹難者，他們在人生的最後一刻，只能跟最愛的人「不告而別」，說一句「我愛你」的機會都沒有，是多殘忍的一件事，為了防止憾事再次發生，台鐵必須從「根」開始改造。

多希望未來不要再藉由人禍，來證明台灣最美的風景是人。

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(中時新聞網)