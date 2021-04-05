大陸清華大學畢業生張昆瑋曾在摩根大通、谷歌等國際知名公司任職，後來回到家鄉教書，平時兼職寫程式，月收入超過人民幣5萬元（約新台幣21萬元），但他始終找不到結婚對象，至今依然單身，近日決定在網路發布徵婚訊息。沒想到，不少女網友看到張男長相後，竟嘲諷他「不配找女友」，意外引起討論。

《網易新聞》報導，這起事件最近備受關注，當時張昆瑋在網上發布了一個「徵婚帖」，自稱畢業於清華大學姚班，之前在摩根大通和谷歌待過，做一個很普通的程序員，之後回到山西老家當老師，月薪3000元，長相不高不帥不富，有點胖，但現在靠著寫程式，教競賽，月薪已達到5萬元。

張昆瑋在網路徵婚。（圖／翻攝自網易新聞）

徵婚訊息曝光後，不少女網友狂酸「勸一勸有些男人，不要眼光太高，不要太挑。別覺得自己讀那麼多書，賺幾個錢就可以心高氣傲、挑三揀四了。別嫌棄七大姑、八大姨給你介紹的相親對象，那就是你能配得上的標準，別幻想著發帖找個更好的，太不腳踏實地了」、「就衝這個形象，你明明那麼普通，怎麼就那麼自信」。

對此，張昆瑋無奈地說「其實像我這樣，只有成績能拿得出手的學生，在學校裡是不受女生歡迎的。這點我很理解。每個人都會基於自己的偏好，對身邊的人做一定的區別對待，不一定要上升到歧視的高度」，但他也不打算再徵婚。現在有不少網友為張男抱不平，認為他被罵得莫名其妙，意外掀起男女論戰。

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(中時新聞網)