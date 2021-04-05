在100分鐘裡飾演100個角色，從兔寶寶、邱吉爾到演到巴布．狄倫，還特別為台灣觀眾準備了一曲望春風。加拿大劇場人瑞克．米勒（Rick Miller）來台演出獨腳戲《爆發年代》，運用多媒體影像轉換時空，像是打開時空膠囊，帶觀眾經歷二戰後，包括冷戰、美蘇太空競賽、越戰、美國人權運動、搖滾樂誕生等時代變化。

米勒表示，這部作品的創作想法受到他父親的啟發，「我的爸爸一直有替自己的人生故事做紀錄，我對他所保留的部分片段很著迷，所以我開始挖掘這段歷史，包括戰後的政治、嬰兒潮時期的文化，從中了解這些事如何影響著我父母的人生。」

米勒出生於1970年，是一名喜劇演員、音樂家、導演，同時也寫劇本，他幽默表示，雖然他不像他父母那一輩是戰後嬰兒潮出生的人，「但我出生的時候，也有一個小規模的嬰兒潮，就是在阿波羅11號登入月球之後，那是在1969年的11月，我在1970年的3月出生，可算一下日期，就知道了。」米勒表示，了解父母那一代的歷史，能更加了解今日的自己。

《爆發年代》的結構像一部紀錄片，共有三個角色述說他們在1945到1969之間的童年故事，包括在父權主義下長大的梅迪、被列強占領的奧地利青年魯迪，以及遭受種族歧視的黑人勞倫斯，他們來自不同國家，但在約克維爾的多倫多大學交會，並改變彼此的人生。演出將於4月24日、25日在台中國家歌劇院中劇院登場。

(中時 )