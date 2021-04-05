在黑暗的劇場裡，舞者身穿五彩繽紛的螢光色舞衣，格外吸睛。雲門舞集曾巡演國內外逾80場的作品《十三聲》，故事來自藝術總監鄭宗龍童年在艋舺居住的經驗，近期將再重演。

鄭宗龍表示，這部作品是來自他母親告訴他的故事，相傳古早在艋舺地區，有一個街頭藝人，因為能變換不同的聲線表演，忽男忽女、忽老忽幼，人稱「十三聲」，「媽媽說，這位『十三聲』，就站在人生鼎沸的街頭表演，詮釋很多聲音和角色，我問媽媽能不能用這個名字編一支舞，呈現我所遇到的人，以及感受到的艋舺。」

《十三聲》的舞者不只要跳舞，還要念咒，鄭宗龍表示，他小時候在艋舺成長，眼中所見的地方廟宇活動，耳朵裡聽見的念咒聲，都是他成長的一部分，「因為信仰的關係，咒語只能在宮廟出現，但我認為念咒的聲音很美，我很單純地把它當成聲音看，或許可以和舞蹈有所共鳴。」

於是，艋舺燈火通明的夜市，街上有乞丐爬行，有生猛漢子叫賣內衣的聲響，布袋戲、歌仔戲表演的聲音，成為《十三聲》的創作靈感，特別的是，舞者身上全黑的舞衣，最終蛻變成螢光色舞衣，舞台上游過彩色錦鯉。鄭宗龍表示，這和他的夢境一樣，「我的夢境一向是黑白的，除了有次夢到錦鯉，開始有了顏色，鮮活了起來。」演出將於4月11日至6月6日，全台巡演。

(中時 )