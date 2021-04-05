驚險的一幕，幸虧及時發現阻止意外，桃園一名71歲莊姓男子，平常在賣烤香腸，日前晚間騎著三輪攤車準備做生意，結果攤車後方突然冒出熊熊大火，不知情的莊阿伯繼續往前，直到警方發現，莊阿伯才知道火燒車了。

這名賣香腸的莊阿伯，日前晚間騎著三輪車攤車，行經桃園區民族路時，車子後方突然冒出大火，火光閃爍看起來非常危險，剛好桃園警察分局景福派出所的員警，正在附近執行巡邏職務，看到阿伯火燒車，趕緊將他攔下。

而莊阿伯被警方攔下後，看到自己的攤車起火也嚇到，隨即將三輪車停到路邊，迅速將火撲滅，莊阿伯說自己才剛出門，準備賣香腸，因此先在烤爐內點火，想說這樣等抵達定點後，可以直接開始賣，節省升火時間，卻因為路途中風太大，意外引燃旁邊備用木炭，差點整台車燒掉。

幸虧警方眼尖，發現莊阿伯的香腸攤車起火，才避免火勢難以收拾，警方也勸導莊阿伯一定要提高安全意識，必經星星之火可以燎原，應將攤車停放在安全位置，再升火，保護自己也顧及其他民眾安全。

(中時新聞網)