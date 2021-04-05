嘉義市政府衛生局鼓勵符合資格婦女接受子宮頸抹片檢查和乳房X光攝影篩檢，並祭出好康。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為鼓勵高風險族群主動接受子宮頸、乳癌篩檢，嘉義市政府衛生局日前發出1萬6000封信，鼓勵符合資格婦女接受子宮頸抹片檢查和乳房X光攝影篩檢，且只要到「寵愛女人這young最美合作店家」領篩檢券，同時完成篩檢，可獲得400元禮券，參加網路抽獎幸運中獎者還能多得100元，合計最高可獲得500元禮券。

嘉義市2020年有29名婦女確診為子宮頸癌，37人確診為乳癌，為讓高風險族群主動篩檢，市府衛生局日前廣發紙本信件近1萬6000封，鼓勵30歲以上，7年以上未接受子宮頸抹片檢查 ，45歲至69歲未曾接受過乳房X光攝影篩檢的婦女進行篩檢。

衛生局表示，寄信對象先從國民健康署癌篩系統資料中找到符合篩檢婦女後再寄出信件，其中1萬2000多封信寄給未曾接受過乳房X光攝影篩檢者最多，1100多封為7年以上未接受子宮頸抹片檢查者，2500封為屬於兩者。

衛生局表示，子宮頸癌是一個發展相當緩慢的癌症，過程通常需要10年至20年，癌前病變早期大都沒有症狀，容易被輕忽，國健署統計6年未檢比每年定期篩檢罹癌風險高3倍，所以鼓勵7年未檢的女性出來篩檢。另乳癌是女性癌症發生率第1名，資料統計顯示，每篩檢180人發現1名乳癌確診，這兩項篩檢經醫學實證是最佳的篩檢工具，早期發現早期治療，治癒率可達9成以上，甚至可阻斷癌症的發生。

衛生局說，收到信件的女性，只要至「寵愛女人這young最美合作店家」領篩檢券後，持健保卡至合作醫療院所完成免費子宮頸抹片或乳房攝影篩檢，完成一項送百元禮券，持有衛生局的通知信件，完成一項可再獲得百元禮券，合計可獲得400元，另外完成網路問卷可以再參加抽100元禮券，合計最高可獲得500元禮券。

目前政府提供30歲以上婦女每年1次免費子宮頸抹片檢查，建議至少每3年1次，也提供45至69歲及40至44歲乳癌家族史的婦女2年1次免費乳房X光攝影檢查，至於合作店家資訊、醫療院所資訊及問卷等資訊，可上https：／／health.chiayi.gov.tw／cp.aspx？n=6011 查詢或逕向嘉義市衛生局05-2338066國民健康科洽詢。

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