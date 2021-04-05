臺鐵太魯閣號撞上工程車不慎出軌發生意外，檢警持續調查相關人員，花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，今天除了義祥工程負責人李義祥外，已傳訊超過10名以上案件關係人，目前持續釐清案清。

俞秀端說，下午與多名檢察官開過專案會議，相關進度今天會再進行其他蒐證，也傳訊超過10以上被告釐清案件，李義祥除外，將持續偵辦，她進一步說明，被傳訊者是檢方認為有嫌疑在現場，或是其他相關人士等，至於案發當時有多少人在現場，目前仍是2人以上。

(中時 )