台鐵太魯閣號事故造成嚴重傷亡，民進黨今天宣布，中央黨部將透過衛福部賑災專戶捐款100萬元，中央黨部全體黨工也將捐款1日所得。考試院長黃榮村也表示，將捐出個人1個月所得，協助受災家庭後續急需的身心復原與生活重建。

針對4月2日台鐵太魯閣號發生嚴重事故，不幸造成多位旅客及駕駛身故或輕重傷，考試院表示，黃榮村向罹難者家屬及傷者表達誠摯的慰問，期盼逝者安息，傷者早日康復。並將響應各界愛心，捐出個人1個月所得至衛福部捐助專戶，以協助受災家庭後續急需的身心復原與生活重建。

民進黨發言人顏若芳也表示，民進黨與全體國人同感哀慟，目前最重要工作就是提供事故受傷者及罹難者家屬最大的協助。

她說，民進黨中央黨部將透過衛福部賑災專戶捐款100萬元，以及中央黨部全體黨工將捐款1日所得，以協助事故受傷者及罹難家屬後續醫療、復健丶經濟支持等相關費用，民進黨表達最大的關心，也盼罹難者家屬、及傷者早日度過難關。

(中時 )