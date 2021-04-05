環保團體與學者在雲林縣麥寮鄉發起「土炭換瓦斯，促台塑改燃天然氣」連署活動，訴求打造無煤家園。（張朝欣攝）

雲林縣環保團體與學者專家，針對縣內麥寮鄉台塑六輕工業區長期燃煤發電汙染空氣，5日發起「土炭換瓦斯，促台塑改燃天然氣」連署活動，要求麥寮電廠及汽電共生廠全面改燃天然氣，並將在6月底前完成2萬人連署，送交中央與台塑，希望政府在推動2025非核家園的同時，也要求企業以天然氣取代煤炭，打造無煤非核家園。

「土炭換瓦斯，促台塑改燃天然氣」連署行動發起人包括雲林子弟亞洲大學教授林家安、前麥寮鄉長許忠富、台西養殖權益促進會理事長林源泉等人，共同連署社團有台西五港社區發展協會、台西鄉清溪婦女協會等，中興大學環境工程系教授莊秉潔、台灣環保聯盟會長劉志堅也到場聲援，眾人撐黑傘、戴黑口罩，高喊「拒絕燃煤，還人民一口乾淨空氣」。

林家安表示，根據中山大學教授廖勇柏2016年「全國癌症」地圖研究，1970年代癌症範圍還沒很大，但是到2011年，可以看見西部罹癌已經相當驚人，對照台中火力電廠1991年開始商轉、六輕工業區工廠1997年後陸續商轉，足見燃煤對環境的影響，進而造成人民健康惡化的關聯性。

許忠富說，台塑企業總裁王文淵親口答應蔡英文總統，將配合政府進行能源轉型，興建麥寮天然氣接收站以天然氣取代汙染嚴重的煤；經濟部長王美花面對國會議員質詢時，也明確答詢台塑會改燃天然氣，這都是正確的方向，大家一定要強力支持與督促。

林源泉指出，麥寮、台西等沿海地區近20年來各種癌症數字不斷攀升，漁業養殖的育成率一直往下掉，相關研究都顯示與環境惡化有關，其中六輕工業區燃煤是禍源之一，在推動2025非核家園目標的同時，也應該要求企業以天然氣取代煤炭，達到無煤非核的家園境地。

與會人士強調，將在6月底前完成2萬人連署，送交中央環保署與台塑企業，藉此凝聚民眾共識，同時與中央、台塑展開對談，用民眾的力量，讓六輕工業區內的麥寮電廠3部燃煤機組、汽電共生電廠16部燃煤機組全面燃氣發電的目標早日達成。

(中時 )