《江／雲．之／間》重現《暗戀桃花源》男女主角重逢的經典片段。（表演工作坊提供）

舞台上的特殊九宮格裝置，演員自在穿梭其中，就像穿梭在不同的時空隧道，從大陸昆明、上海、緬甸、香港再到台灣，也像是行走在40年前的老台北。表演工作坊最新作品《江／雲．之／間》，為經典角色江濱柳與雲之凡分開40年的人生做了補遺，滿足了觀眾的想像空間，日前在台北首演成功，將再到高雄、台中巡演。

《江／雲．之／間》是《暗戀桃花源》的續篇，對編導賴聲川而言，《江雲》不只是填補了江濱柳與雲之凡的人生點滴，更是記錄一個可能被遺忘的時代故事，劇中有他對於「老台北」的記憶和情感。

令觀眾驚奇的舞台，架高離地70公分，由將一個個雕花、手繪的盒子堆疊組成，這是由多次入圍美國東尼獎最佳舞台設計的丹尼爾（Daniel Ostling）所設計。

丹尼爾表示，被劇中充滿情感的記憶給吸引，藉由舞台設計呼應賴聲川對老台北的情感。丹尼爾表示，「我們不會記得一個人完整的一生，但會記得特定的細節從中對應到某一段記憶。」演出將於4月17日、18日，在高雄衛武營歌劇院，6月5日、6日在台中國家戲劇院大劇院登場。

(中時 )