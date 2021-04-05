北捷是許多上班族、學生依賴的通勤工具，一名女網友就分享，她搭捷運10幾年的時間，有2件事最讓她受不了，貼文發出後不少網友相當認同，更意外釣出捷運司機回應，分享自己最受不了乘客哪些行為。

女網友日前在Dcard上分享，她搭捷運的年頭算一算也有10多年，但每天幾乎都重複遇到同樣的事，她整理出2種情況讓她白眼翻不完，首先是「先上後下」這點，她發現很少乘客會遵守先上下的規定，即使捷運已宣導過很多遍，但情況沒有改善，「每天坐捷運要下車，門一打開馬上排山倒海而來的人衝進來，完全不顧要下車的人，我每次都要突破重圍才能下車，我到底是坐捷運還是在打怪？」

第二件事就是在捷運上把全世界當空氣的情侶。她認為，牽牽小手無傷大雅，但是最討厭那種2個人靠在竿子上曬恩愛，「是當其他人不需要抓竿子嗎？」她還曾看過有情侶靠在車廂旁邊的玻璃板，女方將男友當成人肉座椅擋在門口，另外還有在坐手扶梯時，男方直接抓了女方屁股一把，種種情況讓她相當無奈。

貼文發出後不少網友心有戚戚焉，開始分享自己曾碰過的鳥事，「還有那種真的沒位子硬要上車的人，可以理解你在趕時間，但是就真的連車廂裡面都滿了，還是硬要擠」、「討厭那種明明裡面還有很多空間，卻因為貪圖自己方便不願意往內部走，硬要站在出入口的人」。

此外，貼文也意外釣出捷運司機回覆，分享自己的經驗。他說道，離站警示音響完，司機通常會等旅客上下車完畢才關門，「好不容易人都上完了關門鍵按下去，就是有人硬要衝上車，真的不要鬧了，很危險！」接著就是離峰時段，他曾碰過一名乘客聽到離站警音響起，匆忙從樓梯上跑下來，他決定等該名乘客，結果響完鈴，對方發現車門還沒關，開始用走的，「全月台剩你一個，全車都在等你，你到底要不要上車？」最後該名司機也呼籲，希望各位不要成為以上讓人頭痛的乘客。

(中時新聞網)