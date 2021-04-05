隨著美國經濟即將迎來疫情封鎖經濟活動一周年紀念，高盛與摩根大通都不約而同認定，4、5月將經歷自大蕭條以來最瘋狂的基數效應。去年三月，新冠疫情造成停產使美國經濟幾乎在一夜之間停滯，這意味著按年同比來看，3月（及以後）的數據將呈垂直性飆升。

摩根大通與高盛觀察，低基數效應將只是接下來幾個月美國經濟數據爆發的部分原因，報復性消費的出現將讓經濟數據表現更加強勁。

摩根大通經濟學家傑西·埃格頓（Jesse Edgerton）的報告，美國總統拜登所訂4月19日是一個重要日期，他曾表示屆時所有美國成年人都能在離家5英里（8公里）內接種疫苗，隨著這個日期的臨近，一些現象值得重視。摩根大通敦促其客戶考慮可能發生的情況：加州、伊利諾州及麻薩諸塞州和紐約的總人口約為7850萬人。

這些州的封鎖相對嚴格，並準備重新開放。簡而言之，在短短兩週內，美國將經歷一次前所未有的消費狂潮。

高盛對沖基金負責人托尼·帕斯瓜里羅（Tony Pasquariello），說得更具體，他說要考慮以下三個數據點：

1、美國貨幣市場基金規模達到4.44兆美元，這包括散戶持有的1.5兆美元，以及法人持有的2.94兆美元。

2、美國家庭的被動儲蓄已經達到1.5兆美元，到年中美國經濟開始恢復正常時，這個規模可望升至2.4兆美元，佔美國GDP的11%。

3、美國消費者信心出現18年來最大幅度跳升，受訪者中說要在接下來數月內買房的比例升至歷史新高。計劃買車和買大家電的人的比例也在上升。此外週二的一份報告顯示，美國房價已升至2006年2月來最高。

他的結論是：在第一季度市場觀察到的變化為第二季度提供了不同的設定之後，帕斯瓜里羅指出：「如果4月和5月是美國經濟活動的峰值成長月份，也許與我們會在第二季度看到同樣強勁的成長。」

(中時新聞網)