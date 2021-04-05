「萬客燒酒雞鍋」經中藥材與米酒燃點揮發，加入獨門高湯搭配烏骨雞，精華釋放在湯頭中，甘甜順口，每客328元。（萬客什鍋提供）

「牛一頭無限放題」1880元，日本A5和牛整頭採購分切22個部位。（和牛祭提供）

涮煮日本A5和牛，建議油花較少的赤身部位涮煮3分熟保有軟嫩口感。（和牛祭提供）

春季乍暖還寒的氣候，讓人食慾大開，近日台北多家新開幕的火鍋店，無論是台中知名台式火鍋「萬客什鍋」石頭火鍋北上展店，將傳統台菜入味，以個人石頭小火鍋爆炒出饕客級美味；還是樂軒餐飲旗下的「和牛祭鍋物放題」，為首家主打日本A5和牛一頭牛吃到飽的饕客享受，都值得愛吃鍋的民眾嘗試。

「萬客什鍋」石頭火鍋，美味精髓在於爆炒台灣在地烏骨雞、鎖住肉質鮮美，加入湯汁熬煮濃郁湯頭，主打原創鍋物—萬客燒酒系列、剝皮辣椒烏骨雞鍋、爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋，並首創「麻油炸蛋」加入鍋物的吃法。

業者表示，利用石頭小火鍋純熟爆炒功夫鎖住肉質鮮甜，搭配湯汁食材入鍋，最靠近廚師料理的吧台區，保有道地的「吧檯用餐」文化；營業時間與台中門市相同，從中午11點30分至凌晨4點，無論聚餐或獨享宵夜，皆可滿足各種用餐需求，而滷肉飯、瓜仔肉飯、黃金香蔥麵線也是許多饕客會搭配的人氣附食。凡當日單筆消費滿800元即贈牛、豬、蛤蜊3選1；開鍋再送好禮優惠券，海鮮肉品3選1下次到店使用。

「和牛祭鍋物放題」進駐微風南山5樓，主打日本A5和牛一頭牛吃到飽，此次精選頂級肉品有：日本A5和牛整頭採購分切22個部位、澳洲至尊Blackmore 9＋純血黑毛和牛、西班牙國寶伊比利豬、養豬王國丹麥快樂豬、台灣國宴桂丁雞等食材無限供應。採用個人鍋、6款風味湯底，如：經典昆布、九州豚骨、海鮮干貝、日本山藥、秘制麻辣、壽喜燒，湯頭從爽口到濃郁、甘鮮到鹹香，可自由選擇涮煮鮮嫩肉品。

業者表示，延續母品牌樂軒對於和牛的經驗與資源，整頭採購日本九州的A5和牛，九州為日本和牛產量最多的區域，如：鹿兒島、宮崎、熊本、佐賀等品牌牛，九州牛隻油花均勻細密、肉質柔嫩化口，建議油花較少的赤身部位涮煮3分熟保有軟嫩口感，油花豐富的上肉部位建議涮煮5分熟以上。4月6日至8日4人同行1人免費（同桌須點同價位；另加收原價1成服務費）

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(中時 )