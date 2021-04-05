台塑四寶將在週五（9日）公布第一季自結獲利及後市展望。伴隨油價攀揚，石化行情隨歐美事故上演激情狂飆，台塑四寶第一季獲利不僅擺脫去（2020）年首季因新冠疫情重創的虧損陰霾，更可望比2019年第一季展現倍增力道，改寫同期或歷史新高佳績。

分析師指出，台塑化（6505）因油價攀揚，增添在途、庫存利益，加上乙烯等石化上游原料持穩墊高，推估首季稅前盈餘順利超越200億元，EPS近2元水準。台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）則在本業獲利活絡衝高，台塑化、南亞科等轉投資收益大吞補丸下，第一季獲利翻倍躍進，EPS輕鬆超越2元水準。

台塑集團認為，短線油價因新冠疫情、伊朗增產等變數干擾，恐呈現美元區間震盪整理，但在產油國仍傾向維持減產策略，力保油價走堅前提下，第二季仍有小幅墊高機會。

石化行情在報價急漲後，追價買盤趨緩、觀望，第二季利差空間雖恐不若首季豐收，但因邁入需求旺季，且有歲休計畫，加上新冠疫情未歇，防疫需求延續，價量動能仍屬健康，預估行情欲小不易，高檔走堅可期。

全球石化產品供需平衡，推升原油、石化原料大漲，加上大陸客戶急於補貨，石化原料價格明顯攀揚，塑化族群3月營收可望比2月明顯成長，第一季本業獲利更有機會挑戰新高。

第二季亞洲有17座輕油裂解廠歲修，合計年產能1,294萬噸，影響乙烯供應減少120萬噸，且美國德州暴風雪、歐洲、日本及南非等同業故障頻傳，多家石化廠發布不可抗力，減少銷往亞洲數量，預期亞洲乙、丙烯及其下游衍生物市場供應緊張，推升石化產品行情。廠商表示，第二季除為營建、汽車、家電、塗料、鞋材、農膜及食品包裝等產業的傳統塑料需求旺季；防疫、汽車、家電及5G、電動車、綠能等疫後商機也仍持穩發酵，加上各國後續刺激經濟推動的基礎建設、氣候變化牽動的災後重建需求，都對石化產品提供不錯推進動能。

(工商 )