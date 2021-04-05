《戰士黑豹》初連載時，鄭問僅25歲，劇情描述戰士黑豹與女王等正義之士，如何對抗來自宇宙間的黑暗力量。(摘自鄭問工作室臉書)

被日本漫畫界封為「亞洲至寶」的已故漫畫大師鄭問，一生留下的精彩作品令後人望其項背，但他踏入漫畫界的出道作《戰士黑豹》，卻屢被他拿來開玩笑警告身邊人：「看過的人都要滅口。」讓這部作品更添神秘魅力。歷經一番過程，這部塵封38年的作品才在今年重新出版，大師的起點得以重見天日。

鄭問工作室負責人、鄭問長子鄭植羽表示，曾調查過漫迷最希望再看到哪部鄭問的作品，最多人的回覆就是《戰士黑豹》。雖然父親生前不滿意這部作品，但自從父親過世後，便感受到「作者不是家人獨有的，而是大家的」。最後經由鄭問傳記紀錄片監製王師擲筊，尋求鄭問意願，得到聖筊後，才有重新出版的機會。

鄭問究竟多不滿意《戰士黑豹》？即便是鄭植羽，也幾乎沒聽過鄭問提及這部作品，首次翻閱還是在理髮廳。鄭植羽表示，《戰士黑豹》在1983年於《時報周刊》上開始連載，當時他還沒出生。儘管後來在如理髮廳、美容院等地看到《戰士黑豹》，回家去問父親，也少有正面回應。常與鄭問一同工作的徒弟，則曾得到「誰看過就要滅口」的答案。

大辣出版總編輯黃健和表示，多數老讀者認識《戰士黑豹》的記憶，都是在冰果室、理容院翻閱《時報周刊》開始。搭上《中國時報》刊登《烏龍院》引爆的四格漫畫熱潮，《時報周刊》則讓連環漫畫重新回到大眾視野，鄭問的《戰士黑豹》就是打頭陣的作品。重新出版的漫畫精裝版，也依循老讀者當年所見的「大八開」尺寸，勾起讀者回憶。

《戰士黑豹》初連載時，鄭問僅25歲，劇情描述戰士黑豹與女王等正義之士，如何對抗來自宇宙間的黑暗力量。黃健和表示，《戰士黑豹》如同濃縮臺灣的80年代，可以看見日本漫畫大師池上遼一、電影《星際大戰》及各式各樣偶像明星的影子。但可能也正因為這部作品的分鏡、敘事及故事，有太多別人的痕跡，讓鄭問生前一直不願意作品重新出版。

黃健和表示，30幾年間，漫畫原稿本被鄭問捲起，擱置在廚房邊，「可能想說就放在那邊腐爛就好」，光是等待其攤平以作掃描，就等了6個月。回顧鄭問的生平作品，還有《鬥神》及《裝甲元帥》也是鄭問生前較不願意承認的作品，目前正持續努力，讓鄭問畢生作品都得有重新出版的可能。

(中時 )