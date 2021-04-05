台鐵太魯閣號出軌意外，根據網友PO出的照片顯示，當時站在邊坡上包含工地主任李義祥至少有4人，交通部次長王國材今天下午在記者會中表示，其中一人是聯合大地工程勞安人員。不過中時新聞網致電聯合大地工程，該公司行政人員說，現場被拍到的並非該公司勞安人員，將發新聞稿澄清。

太魯閣事件發生後，台鐵原本稱當時只有李義祥一人回工地，但網友PO出的照片顯示，當時站在邊坡上包含李義祥至少有4人，花蓮地檢署也證實，事發時工地有2人以上，王國材今在記者會中表示，照片中拍到的李義祥等4人，其中一人是聯合大地工程勞安人員，但詳細情況仍在調查中。

聯合大地工程公司提供該公司職安人員張先生的照片提供比對，強調現場被拍到的絕非該公司勞安人員。(圖／聯合大地公司提供)

王國材說，目前照片有拍到包括李義祥4人，他們從昨天就開始查，目前現場同仁回報，大部分的人都不是施工人員，其中一人已確認是負責監造的聯合大地工程勞安人員。

不過王國材的說法晚間遭聯合大地工程公司否認，聯合大地工程公司人員指出，該公司職安人員張先生當天在花蓮家中準備掃墓，上午10點左右得知台鐵出軌才立刻前往，於當天上午11點多才到達現場協助救災。

聯合大地工程公司並提供該公司職安人員張先生的照片，提供比對，強調現場被拍到的絕非該公司勞安人員。

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(中時新聞網)