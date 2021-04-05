台灣半導體產業在政府早年大力扶持，各家企業增進技術實力與客戶維持良好關係下，成為台灣經濟重要支柱，台灣廠商在晶圓代工市場占率合計超過60%，甚至在今年車用半導體短缺下，各國紛紛致函台灣政府，希望台廠提供更多產能。不過，台鐵在4月2日一班從樹林發車至台東的太魯閣號遭工程車砸中，釀成50死慘劇，日媒認為，這次重大意外，以及2016年維冠大樓倒塌、2019年南方澳大橋斷裂，顯示台灣基建面臨重大危機。

以全球晶圓代工龍頭台積電掌握先進製程與封裝技術，甚至連昔日霸主、美國半導體巨頭英特爾都表態願意與台積電在未來先進製程上合作，甚至台積電在晶圓代工領域的市占率遠超50%，包括美國、日本以及歐盟也紛紛邀請台積電赴當地設廠或研發中心，國際級大廠的表現也讓投資人稱呼台積電為護國神山。

然而，今年清明節連續假期第一日，發生震驚全台的重大事件。這輛台鐵太魯閣號408車次，疑似因為停在邊坡的工程車未拉手煞車釀禍，成為台鐵歷年最嚴重意外，截至今(5)日下午5點，釀成50死211人輕重傷。該起重大事件也引發眾多討論，包括台鐵已經通告進行邊坡整治連假期間暫停施工，承包商未落實車輛安全措施釀禍，台鐵未落實監工責任，以及斜坡施工當地卻沒有圍籬與護欄等問題。

據《日經亞洲評論》報導，台鐵長期處於虧損，並在2016年至2019年間，出現多達19次出軌意外，儘管民眾對於台鐵民營化的聲浪不斷，但各方既得利益者反對，使得推動台鐵必要改革腳步停滯不前。

報導引述專家建議，台鐵存在安全問題，在於設施與車輛老舊、基層人員嚴重不足等狀況。報導還以去年參與2018年普悠瑪號脫軌事故的台灣大學軌道科技研究中心教授賴勇成，該案造成30人死亡悲劇，他提及台鐵軟體出問題，安全意識也低，想要改善相當不容易。

報導也列舉近年來台灣發生的重大事件，包括2016年2月6日台南大地震，讓維冠大樓倒塌，引發建築物是否抗震的憂慮；2018年2月8日，花蓮大地震導致統帥大飯店倒塌，主要是該建築物位在米崙斷層帶，造成多人喪命，這棟花蓮市地標也一夕間消失在民眾眼前；2019年10月1日的南方澳大橋斷裂，這座21年的港口大橋則是受到鋼纜鏽蝕才發生意外。

報導指出，台灣半導體實力的確有目共睹，甚至連疫情控制、同婚議題等也是領先亞洲、甚至全球，但近年來重大意外所造成的人財損失，暴露台灣基礎建設缺陷，這樣的問題在進步的民主社會是非常不合時宜，這也是台灣經濟發展重大問題。

(中時新聞網)