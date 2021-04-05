每年總於1月登場的法國安古蘭國際漫畫節，為歐洲歷史最悠久的漫畫節，可說國際漫畫界盛事。因新冠肺炎疫情影響，今年原預計延期至6月舉辦的實體活動，又宣告取消。主辦單位於官網指出，期待明年1月底再和漫迷相會。

主辦單位表示，因疫情導致太多無法控制的因素，影響6月原預計舉辦的活動，難以想像如何在6月，提出一個所有國際參與者可適用的辦理方式。接下來幾周或幾個月內，將公布未來新的節目內容，使大眾未來能再次聚集於世界漫畫之都安古蘭。

安古蘭漫畫節與美國加州聖地牙哥漫畫節並稱為國際兩大漫畫節，除展覽外，也開設不同獎項，增添可看性。自1995年開始，台灣就有漫畫家帶著自己的作品遠赴法國；2011年，安古蘭漫畫節主動邀請台灣成為2012年漫畫節主題國，一度引發全民關注；最終則在2012年開始由文化部協助，年年組團參加安古蘭漫畫節，但今年因疫情變化，便無相關計畫。

近年來，台灣漫畫家均能在安古蘭漫畫節競賽中佔有一席之地，如今年的安古蘭另類漫畫獎入選名單中，就有台灣漫畫家奧斯卡發起的圖像小說誌《Zigma》，去年數位漫畫競賽也有漫畫家劉倩帆及水母蟲入選。其中，劉倩帆更曾以《潛水》在2018年獲得數位漫畫競賽銀獎，成台灣首位於安古蘭漫畫節獲獎的創作者。

(中時 )