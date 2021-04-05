約旦前王儲韓沙被控密謀反對同父異母的哥哥，也就是約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II），但韓沙仍發聲反抗，堅稱自己不會遵守行動限制令。

法新社報導，約旦政府指控韓沙（Hamzah bin Hussein）涉入一場「破壞王國穩定和安全」、煽動叛亂的陰謀，將他軟禁在家，另外還拘留至少16人。

41歲的韓沙說，自己被下令待在首都安曼（Amman）的宮殿裡，但誓言會違抗限制他行動自由的命令。

韓沙在昨晚上傳至推特（Twitter）的錄音中說：「我不希望現在採取行動，讓情勢惡化，但當他們說你不准出門、不准推文、不准跟人聯繫、只准見家人，我當然不會遵守。」

韓沙在2004年被剝奪王儲頭銜，他公開批評王室，指控王室貪腐、任人唯親和專制統治。

在3日寄給英國廣播公司（BBC）的影片中，韓沙否認涉入陰謀，還說自己已被約旦最高階軍方人士胡奈提（Yousef Huneiti）少將下令軟禁。

韓沙在最新錄音檔中表示：「當參謀長來跟你說這些事，我認為有點令人無法接受。」

外界一般認為約旦是中東穩定的堡壘，這場宮廷紛爭讓約旦內部嫌隙攤在陽光下。

在約旦傳出政變未遂消息之際，華府與波斯灣強國迅速承諾支持阿布杜拉二世，以及所有確保穩定的行動。

(中央社)