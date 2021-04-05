台鐵太魯閣號列車日前發生出軌事故造成重大傷亡，不僅相關的保險理賠成為外界討論的議題，包括台鐵、包商等責任單位在事前有無做好保險規劃，也成為各界關注的焦點。

北宇管顧公司總經理劉北元指出，截至目前為止，沒有任何關於主承包商是誰的訊息，肇事的義祥工業社在這個外包工程中到底扮演什麼角色也是曖昧不明，由於這涉及了第三人責任險的投保單位，劉北元認為，如果主承包商另有其人，就應有其他保單加持，或許有望爭取更多理賠。唯有解答上述疑慮，才能為死傷者思考如何爭取更高的理賠金。

針對這次太魯閣號的出軌意外，劉北元直言，太魯閣號出軌事件是一件人禍，但深入分析相關保險規劃，卻可發現，不論台鐵或包商，都沒有準備好當一個負責任的單位。

劉北元指出，工程承攬人義祥工業社在法律上而言屬於商號，並沒有法人人格，其負責人對於損害賠償是要負無限清償責任的，只是在大包商層層轉包下，基於營業成本及稅捐的考量，讓義祥這樣的小包商不惜冒險賭運氣，以商號為營業主體來承攬工程。

至於台鐵為何會接受如義祥這種「可能無力負擔賠償責任」的包商來承包工程？劉北元表示，目前這個工程的發包過程資訊並未被公開，但如果按照營造業法規定，義祥工業社屬於土木包工業，承攬的工程總金額似乎不能超過720萬元。所以，除非這次事故發生工程的發包金額很低，否則義祥工業社就只是這件工程的小包商，主承包商另有其人，也就是說，是不是還有其他該負責的人沒有被找出來，有關部門必須加以釐清。

(旺報 )