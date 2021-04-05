嬛嬛日前拍攝新歌〈癡心跳曼波〉MV。（音圓唱片提供）

嬛嬛日前拍攝新歌〈癡心跳曼波〉MV。（音圓唱片提供）

嬛嬛日前拍攝新歌〈癡心跳曼波〉MV。（音圓唱片提供）

台語歌手「嬛嬛」推出新歌〈癡心跳曼波〉，斥資300萬拍MV，不僅租下華視攝影棚，還投入台前幕後上百人力拍攝，可說是台語歌壇有史以來最大陣仗、耗資最高的單支MV拍攝！此外，嬛嬛還在MV裡復刻五大經典造型，分別是崔苔菁、瑪麗蓮夢露、蔡依林、上海百樂門、女神卡卡等，大秀苦練1個月就上陣3公尺鋼管秀；嬛嬛表示從零到有學鋼管，「除了肌耐力、核心以外，我還有點懼高症，要克服心理恐懼」，幸好老師安排4名猛男舞者眾星拱月，隨時注意她的狀況，公司也預先為她買足保險，做好安全措施。

嬛嬛是不折不扣的美魔女，更是全台首屈一指的女強人，她熱愛表演，因陪好友發片無心插柳踏入歌壇，新歌〈癡心跳曼波〉靈感來自她的真實愛情故事，她本人詮釋起來特別入味。嬛嬛表示自己是屬於「不鳴則已、一鳴一定要驚人」的執著個性，做什麼要像什麼，而且立志要做到最好，因此她不惜花費心力想MV腳本、造型，聽到要練鋼管，也眉頭完全不皺，「頭就給她洗下去，一定要吹到最美才能出來」。為了學跳鋼管，她雖工作行程滿檔仍排除萬難，連續一個月、每週上三堂課，每天腳都烏黑青，也甘之如飴。

嬛嬛雖已近花甲之年，但看起來是個不折不扣的輕熟女，輕盈俐落的跳起鋼管舞，不過，她坦承自己有「爬高恐懼症」，在三公尺高度的鋼管上，「要表演高難度的特殊動作，不但動作要美美的，還要做表情，其實我心底有恐懼，整個人夾冷筍，但看到團隊每個人在下方不斷給我鼓勵，我就拼了」。嬛嬛即日起舉辦「癡心跳曼波」創意模仿歌舞網路票選公益大賽，旨在為疫情長期抗戰下的醫護人員加油，活動款項將捐給醫護單位，慰勞勞苦功高的醫護人員，「只要上傳參賽影片，嬛嬛將用您的姓名捐出100元」，每一則將捐100元。

(中時 )