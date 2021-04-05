泰國女子高爾夫選手派蒂（Patty Tavatanakit ）記得自己決定把人生投入在高爾夫運動的那天，2008年1月3日。

派蒂今天在LPGA巡迴賽年度首場大賽ANA全日空錦標賽最後一回合打出68桿佳績，四回合總計低於標準桿18桿的270桿，是賽史首位奪冠的泰國球員。

年僅21歲的派蒂，去年才取得LPGA賽季全卡資格，今年前一場賽事起亞菁英賽提前遭到淘汰，但這星期全日空錦標賽，她在平均開球距離323碼的幫助下，往往2桿就能輕鬆攻上果嶺，就算第四回合前世界球后高寶璟狂飆62桿，派蒂仍帶走冠軍及46.5萬美元（約1339萬台幣）獎金。

2008年派蒂8歲時，在電視上看到名將「老虎」伍茲奪冠的畫面，當時伍茲握緊拳頭慶祝的一刻，讓她心生「有朝一日想跟他一樣」的期許，4840天過去，她終於實現兒時夢想，成為場上那個握拳慶功的贏家，她說：「這是美夢成真！每次當我這座球場比賽，我還記得自己站在果嶺收下業餘冠軍獎盃，我看到親友開心跳著歡呼，我拍下照片並寫下：『有一天。』這實在太瘋狂了！」

派蒂是本屆全日空錦標賽比賽場地觀瀾湖高爾夫鄉村俱樂部超過30年來，第一個可以摘下冠軍的新秀球員，她仍有點不可置信自己成了大賽冠軍：「6個月前我才滿21歲，現在我在菜鳥球季就贏得大賽冠軍，太不可思議了。」

(中時 )