台鐵太魯閣號408車次在花蓮出軌，33歲的司機員袁淳修不幸身亡。他的遺體將於6日上午在花蓮殯儀館入殮火化；骨灰將由台鐵專車運送回台中火車站，市府將由民政局長吳世瑋及豐原分局、第三警分局派員護送到台中市立殯儀館景福廳，擇日再舉行公祭告別式。

袁淳修2016年考進台鐵局服務，2017年擔任助理司機員後，2018年獨立上線駕駛車輛，沒想到擔任司機員僅才兩年就遇上死劫，讓鄰居及親友十分不捨；他生前臉書上的照片，幾乎都與火車有關，還穿著制服在車廂上自拍，因一起出軌意外奪走他年輕的生命。

袁淳修的遺體將於6日上午在花蓮殯儀館入殮火化，骨灰預計於6日上午11時至11時30分，從花蓮站由台鐵專車運送，晚上約6時許運抵台中火車站；市府由台中市立殯儀館以靈車、家屬車2輛運送至台中殯儀館景福廳靈堂供奉。

警方指出，民政局吳世瑋明天將會同第三警分局等，派遣前導車、殿後車引導靈車、家屬車至台中殯儀館，再由頂街派出所長代表致意，擇日再舉行告別式等。

(中時 )