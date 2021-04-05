中部地區旱象嚴重，日月潭水庫水位降至735.92公尺持續探底，南投日月潭伊達邵地區約500戶住家近日水龍頭一打開，自來水竟常水質混濁，無法飲用。自來水公司第四區處5日表示，已協調決議白天供水、晚間停水，晚間則出動水車巡迴送水，未來將再規劃設取水點，以解決該區自來水的水質惡化問題。

中部水情持續嚴峻，根據經濟部水利署資料，日月潭水庫水位持續探底，5日水位來到735.92公尺，與滿水位的748.48公尺相較天差地遠，目前有效蓄水量為4118萬立方公尺，蓄水量為32.2％。

日月潭的伊達邵地區住戶約400、500戶近日發現，住家的水龍頭一打開有時竟呈現混濁現象，根本難以做為飲用水使用，民眾只能搖頭嘆氣「這種水質能喝嗎？」，苦不堪言。

自來水公司第四區處副處長林義雄表示，經進行溝通瞭解後，發現因日月潭水庫水位持續位在低點，白天水位尚足以支應附近伊達邵地區用水，但因台電在夜間發電使得水位降得更低，自來水進水口供水不足進而影響水質。

林義雄表示，為解決伊達邵地區約400至500戶民眾的用水問題，5日起開始實施白天正常供水、晚間停水措施，至於晚間期間，水公司會派出水車以馬達抽水後，運用到該地區巡迴送水，未來將再視需求，進一步規劃取水點，提供晚間定點取水。

此外，魚池鄉公所聯合全鄉13村將於6日在朝霧碼頭舉辦聯合祈雨法會，期求天降甘霖解旱象，同時呼籲民眾節約用水，共度難關。

(中時 )