據央視5日消息，大陸交通運輸部指出，3至5日的清明假期，大陸全國預計發送旅客1.4452億人次，較2020年同期增長142.4％，據陸媒報導，大幅增長的原因可能是因今年春節大陸推動「就地過年」，而造成「補償式返鄉」造成的。
今年農曆春節，大陸各地響應「就地過年」，隨著疫情好轉、疫苗展開接種，旅遊、返鄉祭祖掃墓等出行需求在清明小長假集中釋放，出現「補償式返鄉潮」。
大陸交通運輸部指出，3至5日的清明假期，大陸全國預計發送旅客1.4452億人次，較2020年同期增長142.4％。
(中時 )
據央視5日消息，大陸交通運輸部指出，3至5日的清明假期，大陸全國預計發送旅客1.4452億人次，較2020年同期增長142.4％，據陸媒報導，大幅增長的原因可能是因今年春節大陸推動「就地過年」，而造成「補償式返鄉」造成的。
今年農曆春節，大陸各地響應「就地過年」，隨著疫情好轉、疫苗展開接種，旅遊、返鄉祭祖掃墓等出行需求在清明小長假集中釋放，出現「補償式返鄉潮」。
大陸交通運輸部指出，3至5日的清明假期，大陸全國預計發送旅客1.4452億人次，較2020年同期增長142.4％。
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