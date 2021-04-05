高雄市長陳其邁日前在蔡英文總統訪視港區建設時，宣示將打造亞洲新灣區為5G AIoT創新園區，全力爭取中央資源落腳高雄，將5G、AI、體感等智慧科技結合交通、文創會展、流行娛樂及觀光旅運，導入重大公共建設，讓亞灣成為「全台最大5G AIoT創新試驗場域」。

為引動創新園區發展能量，高市府超前部署，辦理特貿三招商及亞灣社宅興建計畫，吸引產業及人才進駐，滿足產業發展與住居需求。都發局長楊欽富5日晚間表示，特貿三已於3月30日已公告招商，透過公辦都更方式開發，由政府主導開發計畫方向。

對於部分質疑特貿三放寬住宅比例乙事，楊欽富澄清，多功能經貿園區590公頃，其中特貿1至6可做住宅，約100公頃，佔全區土地不到2成。且住宅容積僅為基準容積30％（10％原容積＋20％獎勵容積）。相較國際港灣城市可作住宅比例3至6成，目前多功能經貿園區住宅比例偏低，民間市場期望適度調整，增加投資誘因。

楊欽富強調，亞灣特貿區不是工業區，也非產業園區，土地開發策略是未來世代5G AIoT新創產業，也是經貿核心生活區，住宅是因應企業安家之超前佈署。他說明，產業進駐必須考量員工居住需求，否則人才不願長住高雄，也不利招商，因此市府政策思考不僅招商引資，也需兼顧青年安家需求，讓人才無後顧之憂。

(中時 )