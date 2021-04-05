味全龍蔣少宏貢獻2打點，其中包含在7局下敲出致勝陽春炮。（季志翔攝）

賽前吞下4連敗的味全龍今天回到天母主場，在先發投手布里悍7局好投帶領，加上捕手蔣少宏7局下的致勝陽春炮，以2比1擊敗中信兄弟。

上周在台南遭到橫掃的龍隊，今天回到主場推出洋投布里悍先發，兄弟則是土投廖乙忠應戰，開局布里悍在1出局後就碰上滿壘危機，好在他即時回穩，先讓許基宏敲出飛球出局，再三振蘇緯達，成功度過亂流後也讓布里悍信心大增，只在7局上丟掉1分非自責分。

龍隊打線則是在4局下靠著蔣少宏高飛犧牲打先下一城，雖然7上遭到追平，下個半局蔣少宏掌握住蔡齊哲偏高速球，一棒敲出中外野全壘打，最後守護神田澤純一成功關門，驚險中止4連敗。

總教練葉君璋表示，此役能夠贏球的關鍵在於布里悍能夠拉長局數，減輕近期球隊投手群的負擔，加上捕手蔣少宏攻守俱佳，「能夠贏就是靠投捕手把分數壓低，他今天不但把投手引導得很好，自己也打了一發全壘打，他現在是球隊很重要的人。」

不過球隊在7局時出現一連串的守備瑕疵導致失分，葉總笑說這就是年輕球員的特色，很多情況沒遇到。像是9局面對周思齊代打突襲短打，更是難以應付，但慢慢遇久、遇多就會成長。」

(中時 )