林佳龍(左1)陪同蔡英文總統探視罹難者家屬。（王志偉攝）

台鐵太魯閣號408車次2日發生重大死傷事故，震驚台灣社會，國民黨文傳會副主委黃子哲認為，總統蔡英文應該要向國人道歉，並給出３點理由：說好的「改革無上限」落空、蔡英文曾任「台鐵改革小組」召集人、李義祥曾任民進黨黨職人員，並砲轟蔡英文失信於民。

黃子哲今(5日)在臉書上表示，2018年的普悠瑪翻覆意外，當時的蔡總統說，修正系統性錯誤，是保障台鐵基層同仁、保障乘客生命安全，唯一的方式。「台鐵的改革沒有上限，我只接受一個結果，就是改到好為止。」但台鐵的沉痾，尤其是行車安全的問題，迄今未能改善，人民只想問，說好的「改革無上限呢?」如今變成「事故無上限?」還是「打臉自己無上限？」

黃子哲發現，為因應高鐵通車後對台鐵的衝擊，時任行政院副院長的蔡英文在2006年時曾擔任過「台鐵改革小組」的召集人，而當時指派她的，就是行政院長蘇貞昌，雖然如今兩人雖主客易位，但做為執政者，對事故一再發生，當然責無旁貸。

黃子哲認為，蔡英文並不是不了解台鐵的問題，但執政近五年，既沒把台鐵的改革放心上，也沒要求行政院要好好督導交通部，大刀闊斧解決台鐵的人事、工程、或運安等問題，難怪事故一再發生。

黃子哲指出，這次肇禍的包商李義祥，是民進黨員，更曾任花蓮縣黨部的黨代表，且他五年來以其兩家公司標得政府19件標案，金額達1億多元，是否與其政黨背景有關，引起外界關注，但民進黨對於自己黨員同志造成如此慘重的傷亡事故，做為黨主席的蔡英文，難道不需要為此向人民交代或致歉？

黃子哲直言，短短2年半的時間，就發生了普悠瑪號以及太魯閣號的不幸事故，這已經不是單一事故，而是一再發生的悲劇，而台鐵作為交通部下的部屬機關，交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌當然要對督導不周、施政無能負起責任，而蔡英文做為國家領導人、失信於民的總統，真的欠所有死傷的乘客、家屬、與國人一聲道歉。

(中時新聞網)