今年兒童節，新北市坪林國小附幼由幼生們一起討論決定慶祝兒童節的方式。（教育局提供）

今年兒童節，新北市坪林國小附幼由幼生們一起討論決定慶祝兒童節的方式。（教育局提供）

今年兒童節，新北市坪林國小附幼由幼生們一起討論決定慶祝兒童節的方式。小朋友們提出許多不錯的想法，最後決定帶自己的玩具來學校與同學一起玩，老師們精心規劃「珍惜與分享」的主題課程活動。

坪林國小附幼吳綺芸主任說，平時未開放孩子攜帶自己的玩具到幼兒園來，這次的兒童節活動，讓小朋友們帶自己喜歡的玩具來幼兒園與同學分享，大家輪流介紹玩法，分享彼此的玩具，一起遊戲同樂。透過活動，也讓孩子們學會分享，懂得珍愛自己與他人的玩具。

幼生奇奇(化名)說，在家裡自己玩比較不好玩，和同學一起玩比較有趣。奇奇的媽媽則說，孩子前一晚一直挑選想要帶來分享的玩具，當日起床，便趕著要帶玩具到幼兒園，真的很興奮。

此外，配合「2030新北雙語城」政策，今年坪林國小附幼也讓小朋友們依據自己的喜好與能力選擇「認知雙語拼圖遊戲」或「益智雙語拼圖遊戲」作為兒童節禮物，將英語元素自然融入小朋友的遊戲與操作中。讓每位小朋友不僅實現了帶玩具到校與同學一起玩的願望，也收到了專屬的兒童節禮物，過了一個非常充實且開心的兒童節。

坪林國小王佩君校長表示，除了雙語拼圖遊戲禮物外，因應防疫新生活運動，學校除做好完善的防疫措施，也細心準備「幼童防疫禮物」，內容有幼童口罩、口罩套、口罩收納袋、口罩收納夾與驅蚊貼片等，贈送給每位參加的小朋友。讓所有坪林國小附設幼兒園的親子能安心防疫、健康安全的參與新北童樂節活動。

教育局表示，新北市長期推動在地化課程向下扎根，遵循教保活動課程大鋼以統整不分科的方式進行，坪林國小附設幼兒園結合防疫、英語及兒童節主題等議題，讓孩子積極參與在地課程及實際在生活中體驗學習，並落實在地文化及品德教育活動，也學會與他人分享，讓今年兒童節主題活動更具教育意義。

(中時 )