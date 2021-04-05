香港資深女演員溫碧霞，早年以性感形象成為大票男粉絲的女神，在2001年電視劇《封神榜》中飾演蘇妲己，一舉一動都勾魂，更是不少人心中的「最美妲己」；近年來溫碧霞戲劇作品不多，但她經常出席各大活動，凍齡顏值幾乎不見歲月痕跡，日前驚喜PO出穿古裝美照，美到網友驚嘆「過20年都不老」。

溫碧霞最近到杭州參加活動，今（5）日在微博曬出一系列活動照，畫面中她罕見又穿起古裝，宛如又見20年前的「蘇妲己」，她笑說「給大家一個驚喜，換個古典味」；她出席杭州一年一度的國風古著活動，還透露在拍過的古裝劇中，最喜歡的還是妲己的造型。

不老女神溫碧霞又換上古裝，讓網友們看了超驚艷。(圖/ 摘自溫碧霞微博)

許多粉絲看到溫碧霞久違的古裝造型，都忍不住誇讚，「好美啊」、「妲己是妳嗎」、「妲己又來魅惑人間了」、「真的還是那麼美」、「姐姐古庄好溫婉」、「哪家的仙女小姐姐，好想去搭訕」、「真好看」、「韻味十足」、「很有氣質」。

不過，溫碧霞也表示來到已故母親的家鄉不禁觸景傷情，「每次來杭州都會想到母親」，她憶起小時候母親做的菜餚，杭州每個角落都好像有她的影子和味道。

(中時新聞網)