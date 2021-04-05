美國密蘇里州聖路易市(St. Louis)發生市中心監獄暴動，囚犯打破窗戶，向外呼喊「我們要開庭」，顯然漫長的司法程序實在折磨人。這已是市中心監獄發生的今年第2起暴動事件。

根據聖路易地方新聞台KMOV4的報導，大約60名囚犯聚集在大樓的3樓，他們點燃垃圾開始往下丟，主要是吸引附近人群的注意。當人群開始駐足圍觀時，他們高喊著「我們要開庭」，有些囚犯也舉著相似意見的抗議布條。

聖路易市民圍觀監獄囚犯暴動。(圖/美聯社)

聖路易市長辦公室發言人雅各布·隆格（Jacob Long）說，「事件發生在晚上8點半左右，今年發生的兩次暴動事件都源於3樓的囚犯。他們原本的活動區域不能靠近窗戶，但他們成功掩蓋了攝影機，並到達窗戶一側。」

BREAKING: Inmates at the City Justice Center have once again broken windows.



From a city spokesperson: We are aware of the disturbance on the third floor of the CJC and that authorities are responding accordingly. @KMOV pic.twitter.com/H1NxEU9SwY — Alexis Zotos (@alexiszotos) April 5, 2021

聖路易警察局和司法單位的官員，沒有立即回應囚犯的請求。

據當地媒體報導，同一所監獄在2月份發生類似的騷動。執法人員花了數小時才能平息騷亂。在那次爆發後，囚犯們有比較大的自由度，可以取得牢房的鎖，並可在監獄裡走來走去。

(中時新聞網)