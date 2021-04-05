女星邵雨薇外型甜美，演過《1989一念間》、《極品絕配》、《天巡者》等作品，受到許多觀眾喜愛，是新一代華劇女神，昨（4日）兒童節，她應景曬出兒童時期的照片，完全沒差別的美貌，讓網友驚嘆連連。

邵雨薇4日在臉書Po岀和妹妹的童年照，當時她小學6年級，穿著國小制服，一手搭著妹妹的肩，另一手比出YA，可見邵雨薇綁著馬尾，秀出V字瓜子臉，面露甜笑，看起來十分清秀，和現在的美貌幾乎沒差別，完全認證是純天然。

邵雨薇PO和妹妹的兒時照，被認證從小美到大。（圖／翻攝自臉書）

有趣的是，邵雨薇發文自我調侃「以前黑的像木炭」，但美照一曝光，吸引大批網友留言狂讚「照片證明沒整形，原裝的」、「從小美到大啊」、「哪裡有黑」、「小時候94美人胚子」、「雨薇根本從小就校花等級的」、「從以前瘦到現在，超美欸」。

事實上，邵雨薇日前也曾分享過童年照，並透露每次不管自己怎麼澄清，總是會被說鼻子是整的，當時她就曬出爸爸年輕帥照，讓大家見識到她的高挺鼻子完全是來自爸爸的優良基因，還打趣向爸爸喊話：「老爸，都是你害的啦，鼻子長得這麼好，害我像到你。」直接打臉整鼻的酸言酸語。

(中時新聞網)