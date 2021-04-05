5日最後一位罹難者在破損的列車被尋獲帶回，現場警消、台鐵人員列隊致意，慈濟志工由顏博文執行長(右二)帶領合十祝福，祈願亡者靈安，生者心安。 (慈濟基金會提供／王志偉花蓮傳真)

花蓮慈濟醫院副院長何宗融(左二)為現場工作人員針灸，舒緩壓力，花蓮慈濟醫院院長林欣榮(右一)在旁邊關懷。(慈濟基金會提供／王志偉花蓮傳真)

台鐵太魯閣號傷亡慘劇，在事發現場和殯儀館值勤、維護秩序的警察與消防人員，情緒都十分沉重，花蓮慈濟醫院中醫與身心醫學科，5日上午到花蓮市立殯儀館成立關懷服務站，除了關心傷亡者家屬外，並針對參與搶救的警、消、搜救單位進行心理關懷的需求，透過宗教信仰力量，盼安撫他們的人員心靈

受到太魯閣列車事嚴重傷亡衝擊，部份救護人員甚至出現難以入眠及身心壓力等問題，一位搜救員告訴慈濟志工，看到罹難孩童跟自己的小孩年紀差不多，當抱起他們的時候，想到的是自己的小孩，心裡非常沉重。另一位搜救人員說，其實很多隊員睡覺時都會浮起這些景象，都睡不著。

5日在花蓮市殯儀館設立中醫與心靈關懷，由慈院中醫科醫師及身心科醫師在現場關懷，現場有中醫師為執勤的警察人員等提供簡易的按摩、針灸、耳針、貼布等治療，為其舒緩壓力。

另外，因有部份受傷乘客在花蓮慈濟醫院醫治，為方便外地家屬就近關懷與照顧，慈濟基金會也免費提供醫院旁的住所供就醫乘客家屬入住。

慈濟慈善基金會執行長顏博文指出，感恩搜救人員與工程人員的投入，在搶救告一段落在不影響救援的前提下，特別感恩與慰問所有的搜救與工程人員的辛勞。在現場的台鐵花蓮段長吳金添指出，感恩慈濟在最需要的時候，總能立即協助與關懷。

花蓮縣警局花蓮分局長郝心誠表示，執勤的警察人員身心都十分疲憊，慈濟提供心靈的膚慰，希望能紓解警察的心理壓力，透過宗教信仰的力量，也給予相關人員心靈上的依靠。

(中時 )