台鐵太魯閣號2日因撞上違規停在邊坡上的工程車，釀成50死211人輕重傷的意外，而一名就讀台北明星高中的男學生在這場意外中倖存，事後回憶起當時情況，他表示自己是第一個跳下火車的人，腳還被地上的鐵片刮傷，玻璃碎片意外插進腳底，「但是根本沒有痛覺了」，一字一句清楚還原當時情況。

這名高中生在臉書上寫下長文，他和另一名好友前往台東出遊，因此搭上這班火車，由於沒搶到坐票，加上當時車頭的8號車廂人太多，他和友人便走到2、3號車廂中間，當時他看了手錶顯示時間為9時25分，心想再過15分鐘就會到花蓮，於是他拿出耳機開始聽歌，過沒多久，突然出現轟隆轟隆巨響，伴隨著車子撞擊的感覺，「感覺車廂像是在什麼地方大力摩擦，震動開始劇烈，吼叫聲越來越大，越來越恐怖」。

車速慢慢減緩，隨之而起的是一陣可怕的煙霧，高中生說當時的驚恐無法用文字表達，更覺得火車隨時要炸開。不過當下他和友人立刻跑到門旁邊，將所有鈴都按了一遍，眼看沒反應，有人用手推了一下車門，發現可以推開，他馬上跳下火車，雖腳被地上的玻璃碎片劃傷，但當下根本沒有痛覺了，確認友人也順利出來後，他拿起手機撥打了110。

高中生也說，這是一種很奇怪的感覺，明明一小時前才看到那麼多期待出遊的臉龐，一陣陣歡笑聲，一小時候，怎麼變成了這麼的愁眉苦臉，這麼的不知所措。此外，他想起當時列車長獨自坐在小木椅上，低著頭默默不語，他和友人走過去安慰了幾句，列車長哽咽的向他們道謝，更不忘叮嚀要他們趕快休息、補充能量。

他也非常感謝所有的警察跟消防隊員、特種搜救小隊、憲兵、軍人們，「每個都是英雄，一直不斷的調度人力前來幫忙」，最後，他期望傷者平安康復，亡者安息歸去。

該生將過程紀錄下，原意事想讓關心他的人知道他很平安，不過文章無意間被轉發，讓他有些困擾，目前已將文章撤下。而根據《ETtoday新聞雲》報導，該高中生的校長回應，目前學生的狀況都尚可，並強調該名同學現階段需要空間和時間，後續學校會進行輔導與照顧。

(中時新聞網)