吳念軒已是姊弟戀專門戶。（粘耿豪攝）

吳念軒已是姊弟戀專門戶。（粘耿豪攝）

吳念軒最近在台視、三立周日偶像劇《戀愛是科學》與大他8歲的莫允雯大談「姊弟戀」，而這已經是他繼《月村歡迎你》、《粉紅色時光》、《違反校規的跳投》及電影《菠蘿蜜》後，第５次在影視作品裡談年下戀；他坦言戲外對戀愛對象年紀沒有設限，過去交往對象大多是比他大個3、4歲的姊姊，至於交往過幾個姊姊？他立馬耍萌開玩笑回：「不能跟妳說，可能要借我手指頭！」

對於自己成了姊弟戀專門戶，吳念軒不擔心會演膩，「每部戲的每個角色的成長背景、感情發展都不一樣，有一直在精進的感覺」，他認為，現在是女力時代，女性主義抬頭，社會氛圍與影視作品裡男生不一定要霸氣，很多女生獨立且很有能力、有自己的思想，也不會在意跟小鮮肉交往，「女生也可以照顧男生、帶著男生一起成長」。

他過去拍感情戲時習慣私下也與搭擋演員互動熱絡、投入真感情把握每一個培養默契的機會，結果竟與人妻方志友傳出烏龍緋聞，兩人關係一度變得尷尬，被問這次與莫允雯合作，是否改變相處模式？他說，都是很自然而然的相處，且這是他第一次接三立偶像劇男主角，戲份超級多，跟女主角必須很長時間的相處，兩人通常都是一大早一起開工、經歷一日三餐，再一起收工，幾乎每場戲都在一起，多了很多時間相處，「我們都已經出去唱歌三次了！」也因為莫允雯常誇他唱歌好聽，給了他很多自信。

他說，平常與莫允雯都會直話直說，表演不好也可以討論，完全不會尷尬，因為兩人都很想把作品好好完成，「不管戲裡戲外，我們都需要很多能量，她覺得我需要幫助時就會過來抱抱我，她需要時，我也會抱抱她，有時還會預告對方『我會需要你的抱抱』或牽著手，互相給能量」。他謝謝莫允雯真的對他很好，「她常買東西給我吃，買咖啡、鹹酥雞、蘋果派一定會想到我、多點一份我的，所以我很常開玩笑跟她說『妳又要養我了喔』！」

飾演髮型師的他，透露拍這部戲竟然出現職業傷害，「洗頭戲為了要拍得唯美，一場都要拍好幾小時，因為我身高太高要站八字腿，又要一直彎著腰，所以腰痛了好幾天。我拍完第一場洗髮戲，隔天手就破皮，破了好幾個洞」，所以現在的他，更能體會在髮廊工作的設計師及助理們的辛苦。

他為角色真的去學洗頭按摩、吹髮、盤髮等技巧，「按摩已經按出口碑，除了允雯哪裡痠痛我就幫她按，也會幫辛苦的攝影師按摩，被誇真的有練過！」他第一集就表演只用一根髮夾為莫允雯盤起「空姐頭」的拿手絕活，他笑說，連劇組的髮型師也不會這一招，這是編劇在做田野調查時認識的髮型師教他的絕技，他拍攝前特別去跟對方學了一小時，一學完馬上到高雄拍攝該場戲，「萬一不行，也臨時找不到人學，劇組也沒有手替可以幫忙」，當時他把劇組所有頭髮夠長的女生都抓來練習，甚至連一個留長髮的男性工作人員都不放過，「結果當天整個劇組有7、8顆空姐頭走來走去！」

他也坦言以前曾幫另一半洗頭和綁馬尾、辮子，只是當時手沒那麼靈巧，小時候因為姊姊的頭髮長到地板上，媽媽幫姊姊綁髮時，自己也會參一腳幫忙，國中時他還曾拿一般爛剪刀幫同學剪髮，高中時長達兩年，爸爸和哥哥的頭髮都交給他打理。

(中時 )