一群人日前在新北市林口打籃球，原本應該是一般打球互相切磋，但其中一名男子遭另一名球友大力撞擊，傷勢嚴重甚至送往加護病房，當時影片曝光後，許多網友看了相當傻眼，怒嗆這名撞人男子「根本是蓄意殺人」。

一名網友在個人臉書上傳一段影片，在文中解釋「真心覺得太扯了吧！打球打成這樣！還好意思說自己不是故意的」，並透露朋友目前腦震盪顱內出血，怒嗆道「我真的不知道林口打球那麼兇欸，看到影片跟兄弟住加護病房，是真的扯」。

從網友上傳的影片中，穿白色球衣的男子拍打著籃球，往籃框處奔跑，後面其他球友，也跑步追上男子，這時一名穿深藍色球衣球褲的高大男，站在籃框處下方等，待白球衣男持球跑到旁邊，竟大力用身體將他撞飛，只見男子直接往後倒地，頭部猛烈撞擊地面。

網友看完影片相當憤怒，直嗆深藍色球衣男行為是在殺人，認為故意用身體頂撞上籃的人，實在很沒品，「打不贏就出奧步」、「這個撞得真的很大力」、「打不起就惡意推人」、「這個後腦勺撞擊不是開玩笑的，到底打球還殺人」、「很多打球打那麼兇的人，到底都是什麼心態？為了贏就去傷害對手」。

(中時新聞網)